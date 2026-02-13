Cinéma de genre : Carte blanche au Festival Grindhouse Paradise, American Cosmograph, Toulouse

Cinéma de genre : Carte blanche au Festival Grindhouse Paradise Vendredi 20 février, 18h30 American Cosmograph Haute-Garonne

8€ le film / 9€ les deux films en prévente

Soirée cinéma à l’American Cosmograph

Carte blanche au Festival Grindhouse Paradise

Isoler, soumettre et contrôler le vivant : voilà les ambitions qui traversent l’histoire de la domestication. Motivé autant par la fascination que par l’inquiétude, le cinéma de genre s’est penché sur ce désir de domination de l’être humain sur le monde animal, mais également sur sa propre espèce. À travers une soirée cinéma exceptionnelle, inspirée par l’exposition Domestique-moi si tu peux ! du Muséum de Toulouse, nous vous proposons de découvrir deux longs métrages qui questionnent notre soif de contrôle sur ce qui est vivant… et sur ce qui ne l’est plus !

18h30 : Bienvenue à Gattaca

Afin de réaliser son rêve de devenir astronaute, Vincent, un homme au patrimoine génétique imparfait, usurpe l’ADN parfait de Jérôme pour intégrer le programme spatial de la Gattaca Corporation.

Andrew Niccol signe, avec BIENVENUE À GATTACA, un polar d’anticipation haletant qui dénonce les dangers de l’eugénisme. Un film qui reste, près de 30 ans après sa sortie, d’une glaçante clairvoyance.

De Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law

États-Unis ; 1997 ; 106 MIN ; VOSTF

genre : polar génétique

21h30 : Le jour des morts-vivants

Dans un monde envahi par les morts-vivants, un groupe de scientifiques survit dans un bunker souterrain. Les chercheurs tentent désespérément de dresser les zombies afin de contenir la menace. Georges A. Romero poursuit sa saga zombie culte avec LE JOUR DES MORTS-VIVANTS, un film radical et visionnaire où la seule once d’humanité réside dans le personnage de Bub… un zombie apprivoisé !

De George A. Romero. Avec Lori Cardille, Terry Alexander, Joseph Pilato

États-Unis ; 1986 ; 101 MIN ; VOSTF

genre : zombie cultivé

vendredi 20 février à partir de 18h30

à partir 12 ans

inscription auprès du partenaire : https://grindhouseparadise.fr/

lieu : cinéma American cosmograph, 31000 Toulouse

Projection de film à l’American Cosmograph dans le cadre du Festival Grindhouse Paradise. hlm projection