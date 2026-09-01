CINEMA DE LA COMÉDIE FRANÇAISE SALLE LA FONTAINE Préserville

Informations pratiques

Préserville

CINEMA DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

SALLE LA FONTAINE Route de Fourquevaux Préserville Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Plongez dans les coulisses du théâtre avec une comédie rythmée et décalée où imprévus, rivalités et esprit de troupe se rencontrent.

Un film de Martin Darrondeau et Bertrand Usclat avec Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Thierry Lhermitte .

Comédie.

Synopsis:

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation

Le paiement se fait directement à la caisse (espèces, chèques uniquement). 7 .

SALLE LA FONTAINE Route de Fourquevaux Préserville 31570 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 82 28

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English :

Take a behind-the-scenes look at the theater in this fast-paced, offbeat comedy where unexpected twists, rivalries, and the spirit of the troupe all come together.

L’événement CINEMA DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Préserville a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE