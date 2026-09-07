Cinéma : De la comédie française, Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère, Lasserre-Pradère

Informations pratiques

Cinéma : De la comédie française Vendredi 25 septembre, 21h00 Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère Haute-Garonne

Tarif plein : 7€ Tarif réduit : 5€ (étudiants – adhérents Cinéfol – adhérents Foyer Rural – séniors + de 65 ans – carte ligue de l’enseignement)) Tarif super réduit : 4€ (moins de 18 ans, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH, demandeurs d’emploi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T21:00:00+02:00 – 2026-09-25T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T21:00:00+02:00 – 2026-09-25T22:30:00+02:00

De Martin Darondeau, Bertrand Usclat – France – 2026 – Avec Pauline Clément, Laurent Stocker – 1h15

Tout public

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.

Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère 43.64040187126239, 1.1665989788894593 Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie

Séance proposée en partenariat avec Cinéfol 31