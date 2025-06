Cinéma De mauvaise foi salle de cinéma Saint-Paulien 24 juin 2025 20:30

Mardi 2025-06-24 20:30:00

2025-06-24

Un notaire vieille France doit impérativement sauver son château délabré et empêcher le mariage de sa fille avec un golden boy prétentieux.

salle de cinéma Le Chomeil

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

An old-fashioned French notary must save his dilapidated château and prevent his daughter’s marriage to a pretentious golden boy.

German :

Ein altfranzösischer Notar muss unbedingt sein baufälliges Schloss retten und die Hochzeit seiner Tochter mit einem eingebildeten Goldjungen verhindern.

Italiano :

Un notaio francese all’antica deve salvare il suo castello in rovina e impedire che sua figlia sposi un pretenzioso ragazzo d’oro.

Espanol :

Un anticuado notario francés debe salvar su ruinoso castillo e impedir que su hija se case con un pretencioso chico de oro.

