Cinéma de Noël salle des sports Buros

Cinéma de Noël

salle des sports 160 Route de Morlaàs Buros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Diffusion d’un film culte, Maman, j’ai encore raté l’avion , une comédie familiale qui fait rire depuis plus de trente ans. Afin de rendre ce moment encore plus convivial, les bénévoles du comité tiendront un comptoir gourmand où les spectateurs pourront se régaler, avec boissons chaudes, friandises et des en-cas pour accompagner la séance. Une manière idéale de s’imprégner de l’esprit de Noël en plongeant dans une atmosphère chaleureuse. .

salle des sports 160 Route de Morlaàs Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeburos@gmail.com

