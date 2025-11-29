Cinéma de Noël Flavin

Cinéma de Noël

Salle polyvalente. À 10h Le Monde de Thelma (3/6 ans) et à 14h, séance 6/12 ans, programmation en cours. Organisé par Familles Rurales avec le Syndicat Mixte du Lévézou et Mondes & Multitudes. Tarif unique 6€. Infos Familles Rurales au 05 65 69 46 30

191, Route de Rodez Flavin 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 46 30 famillesrurales.flavin@orange.fr

English :

Salle polyvalente. At 10 a.m. Le Monde de Thelma (3/6 years) and at 2 p.m., 6/12 years session, program in progress. Organized by Familles Rurales with Syndicat Mixte du Lévézou and Mondes & Multitudes. Single ticket price 6? Information Familles Rurales au 05 65 69 46 30

