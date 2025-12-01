Cinéma de Noël Heidi et le Lynx des Montagnes LOURDES Lourdes

Cinéma de Noël Heidi et le Lynx des Montagnes

Plongez dans la magie de Noël à Lourdes ! Découvrez le film d’animation Heidi et le Lynx des montagnes au cinéma le Palais le samedi 20 décembre 2025 à partir de 14h30.

En salle le 17 décembre.

De Tobias Schwarz, Aizea Roca Berridi

Tout public à partir de 3 ans.

Durée 1h19

Heidi vit avec son grand-père dans un chalet à la montagne. Mais tout bascule lorsqu’elle trouve un bébé lynx blessé et décide de le soigner. Le jeune animal a désespérément besoin de retrouver sa famille vers les sommets ! À l’insu de son grand-père, Heidi et Peter décident de sauver leur nouveau compagnon. Les choses se compliquent lorsqu’un homme d’affaires cupide, Schnaittinger, veut construire une grande scierie en montagne et pose des pièges aux lynx. Il faut maintenant protéger non seulement le lynx et sa famille, mais aussi le village et la nature qu’ils aiment tant!

Séance gratuite.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 coordination.evenementiel@vlle-lourdes.fr

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas in Lourdes! Discover the animated film Heidi et le Lynx des montagnes at the Palais cinema on Saturday December 20, 2025 from 2.30pm.

In theaters December 17.

By Tobias Schwarz, Aizea Roca Berridi

All audiences ages 3 and up.

Running time 1h19

Heidi lives with her grandfather in a mountain chalet. But everything changes when she finds a wounded baby lynx and decides to nurse it back to health. The young animal desperately needs to be reunited with his family in the mountains! Unbeknownst to her grandfather, Heidi and Peter decide to rescue their new companion. Things get complicated when a greedy businessman, Schnaittinger, wants to build a big sawmill in the mountains, and sets traps for the lynx. Now it’s time to protect not only the lynx and his family, but also the village and nature they love so much!

Session free of charge.

For further information, please contact us.

