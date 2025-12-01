Cinéma de Noël Nanny McPhee & le Big Bang Niederbronn-les-Bains

Cinéma de Noël Nanny McPhee & le Big Bang

Place des Thermes Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Entre fratrie turbulente, leçons enchantées et surprises en cascade, Nanny McPhee offre un film généreux, drôle et plein de poésie. Un vrai moment de cinéma à partager en famille, entre rires et émerveillement.

Dans ce nouvel opus, la nounou la plus magique du cinéma vient en aide à Mme Green, complètement dépassée par ses trois enfants qui ne cessent de se chamailler. Nanny McPhee va dès lors user de sa magie pour enseigner de nouvelles leçons à ses malicieux protégés !

Place des Thermes Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

English :

Between turbulent siblings, enchanted lessons and cascading surprises, Nanny McPhee offers a generous, funny and poetic film. A true moment of cinema to share with the whole family, between laughter and wonder.

