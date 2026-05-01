Palazinges

Cinéma de plain air Le robot sauvage

Salle de associations Palazinges Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Installez-vous confortablement et venez partager un moment convivial en plein air, en famille ou entre amis, pour découvrir ou redécouvrir ce magnifique film

Buvette, pop corn, crêpes et autres gourmandises sur place

Pensez à apporter votre plaid ! .

Salle de associations Palazinges 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 79 76 20

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English : Cinéma de plain air Le robot sauvage

L’événement Cinéma de plain air Le robot sauvage Palazinges a été mis à jour le 2026-05-14 par Corrèze Tourisme