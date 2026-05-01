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Cinéma de plain air Le robot sauvage Palazinges

Cinéma de plain air Le robot sauvage Palazinges

Cinéma de plain air Le robot sauvage Palazinges samedi 23 mai 2026.

Adresse : Salle de associations

Ville : 19190 Palazinges

Département : Corrèze

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Palazinges

Cinéma de plain air Le robot sauvage

Salle de associations Palazinges Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Installez-vous confortablement et venez partager un moment convivial en plein air, en famille ou entre amis, pour découvrir ou redécouvrir ce magnifique film
Buvette, pop corn, crêpes et autres gourmandises sur place
Pensez à apporter votre plaid !   .

Salle de associations Palazinges 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 79 76 20 

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English : Cinéma de plain air Le robot sauvage

L’événement Cinéma de plain air Le robot sauvage Palazinges a été mis à jour le 2026-05-14 par Corrèze Tourisme