Cinéma de plein air Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu Sur le parking de la mairie Laumesfeld
Cinéma de plein air Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu Sur le parking de la mairie Laumesfeld samedi 1 août 2026.
Laumesfeld
Cinéma de plein air Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu
Sur le parking de la mairie 36 GRAND RUE Laumesfeld Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
L’association Laumes’fêtes en partenariat avec la Marie de Laumesfeld vous convie à une diffusion en plein air d’Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu!
Pensez à apporter vos propres chaises ou transats pour profiter confortablement du film!
L’endroit sera ouvert dès 19h avec début du film à 21h; une buvette et une restauration (grillades, saucisses, pop-corn…) seront proposées sur place.Tout public
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Sur le parking de la mairie 36 GRAND RUE Laumesfeld 57480 Moselle Grand Est +33 6 68 10 76 23
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English :
The Laumes’f%EAtes association, in partnership with the Laumesfeld Town Hall, invites you to an outdoor screening of *Asterix and Obelix: The Middle Kingdom*!
Be sure to bring your own chairs or lounge chairs to enjoy the movie in comfort!
The venue will open at 7:00 p.m., with the film starting at 9:00 p.m.; refreshments and food (grilled items, sausages, popcorn, etc.) will be available on site.
L’événement Cinéma de plein air Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu Laumesfeld a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME