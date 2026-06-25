Cinéma de plein air Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu Sur le parking de la mairie Laumesfeld samedi 1 août 2026.

Laumesfeld

Cinéma de plein air Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu

Sur le parking de la mairie 36 GRAND RUE Laumesfeld Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

L’association Laumes’fêtes en partenariat avec la Marie de Laumesfeld vous convie à une diffusion en plein air d’Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu!

Pensez à apporter vos propres chaises ou transats pour profiter confortablement du film!

L’endroit sera ouvert dès 19h avec début du film à 21h; une buvette et une restauration (grillades, saucisses, pop-corn…) seront proposées sur place.Tout public

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Sur le parking de la mairie 36 GRAND RUE Laumesfeld 57480 Moselle Grand Est +33 6 68 10 76 23

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English :

The Laumes’f%EAtes association, in partnership with the Laumesfeld Town Hall, invites you to an outdoor screening of *Asterix and Obelix: The Middle Kingdom*!

Be sure to bring your own chairs or lounge chairs to enjoy the movie in comfort!

The venue will open at 7:00 p.m., with the film starting at 9:00 p.m.; refreshments and food (grilled items, sausages, popcorn, etc.) will be available on site.

L’événement Cinéma de plein air Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu Laumesfeld a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME