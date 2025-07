Cinéma de plein air caritatif « La vengeance aux deux visages » Jardin des Tilleuls Lourdes

Début : 2025-07-29 21:00:00

Séance de cinéma en plein air le mardi 29 juillet 2025 à 21h au jardin des Tilleuls à Lourdes ! « La Vengeance aux deux visages », un film de Marlon Brando et avec Marlon Brando et Karl Malden 1961 / USA / 2 h 21 / VF

Sonora, un village mexicain, en 1880. Rio et Dad pillent la banque locale et fuient, poursuivis par les Rurales. Le cheval de Rio est atteint par une balle, et Dad poursuit sa route après avoir promis à Rio de revenir avec une autre monture. Mais Dad ne revint jamais faisant naître le goût de la vengeance chez Rio.

Cet événement a pour but de financer un projet de 4L Trophy en 2026.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

English :

Open-air cinema on Tuesday, July 29, 2025 at 9pm in the Jardin des Tilleuls, Lourdes! « Revenge with Two Faces », a film by Marlon Brando and starring Marlon Brando and Karl Malden 1961 / USA / 2 h 21 / VF

« Sonora, a Mexican village, in 1880. Rio and Dad loot the local bank and flee, pursued by the Rurales. Rio’s horse is hit by a bullet, and Dad goes on his way after promising Rio he’ll return with another horse. But Dad never returned, giving Rio a taste for revenge. »

The aim of this event is to finance a 4L Trophy project in 2026.

For further information, please contact us.

German :

Open-Air-Kino am Dienstag, den 29. Juli 2025 um 21 Uhr im Jardin des Tilleuls in Lourdes! « Die Rache mit zwei Gesichtern », ein Film von Marlon Brando und mit Marlon Brando und Karl Malden 1961 / USA / 2 Std. 21 / VF

« Sonora, ein mexikanisches Dorf, im Jahr 1880. Rio und Dad plündern die örtliche Bank und fliehen, verfolgt von den Rurales. Rios Pferd wird von einer Kugel getroffen, und Dad reitet weiter, nachdem er Rio versprochen hat, mit einem anderen Pferd zurückzukommen. Doch Dad kehrte nie zurück, was in Rio den Wunsch nach Rache weckte. »

Diese Veranstaltung dient der Finanzierung eines 4L Trophy-Projekts im Jahr 2026.

Weitere Informationen finden Sie unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Proiezione cinematografica all’aperto martedì 29 luglio 2025 alle 21.00 nel Jardin des Tilleuls di Lourdes! « La vendetta dai due volti », un film di e con Marlon Brando e Karl Malden 1961 / USA / 2 h 21 / VF

« Sonora, un villaggio messicano, nel 1880. Rio e papà rapinano la banca locale e fuggono, inseguiti dai Rurales. Il cavallo di Rio viene colpito da un proiettile e papà continua la sua strada dopo aver promesso a Rio che sarebbe tornato con un altro cavallo. Ma papà non torna mai, dando a Rio il gusto della vendetta

L’obiettivo di questo evento è quello di finanziare un progetto di Trofeo 4L nel 2026.

Per ulteriori informazioni, contattateci qui sotto.

Espanol :

¡Proyección de cine al aire libre el martes 29 de julio de 2025 a las 21:00 h en el Jardin des Tilleuls de Lourdes! « La venganza de las dos caras », película de Marlon Brando y Karl Malden 1961 / EE UU / 2 h 21 / VF

« Sonora, un pueblo mexicano, en 1880. Río y papá roban el banco local y huyen, perseguidos por los Rurales. El caballo de Río es alcanzado por una bala, y Papá sigue su camino después de prometer a Río que volvería con otro caballo. Pero papá nunca regresa, lo que da a Río ganas de vengarse

El objetivo de este acontecimiento es financiar un proyecto de Trofeo 4L en 2026.

Para más información, póngase en contacto con nosotros

