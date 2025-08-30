Cinéma de plein air Cinema Paradiso Cléon-d’Andran

Cinéma de plein air Cinema Paradiso Cléon-d’Andran samedi 30 août 2025.

Cinéma de plein air Cinema Paradiso

place de l’Eglise Cléon-d’Andran Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-08-30 20:00:00

2025-08-30

Avec le film « Cinema Paradiso », un chef d’oeuvre à (re)découvrir dans une ambiance conviviale et détendue, projection en plein air dans le coeur du village. les places sont limitées et sur réservation obligatoire avant le 28 août.

place de l’Eglise Cléon-d’Andran 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 30 61 96

English :

With the film « Cinema Paradiso », a masterpiece to be (re)discovered in a friendly, relaxed atmosphere, an open-air screening in the heart of the village. Places are limited and must be booked by August 28.

German :

Mit dem Film « Cinema Paradiso », einem Meisterwerk, das es in einer freundlichen und entspannten Atmosphäre (wieder) zu entdecken gilt, Freiluftvorführung im Herzen des Dorfes. die Plätze sind begrenzt und eine Reservierung vor dem 28. August erforderlich.

Italiano :

Con il film « Cinema Paradiso », un capolavoro da (ri)scoprire in un’atmosfera amichevole e rilassata, una proiezione all’aperto nel cuore del villaggio. I posti sono limitati e devono essere prenotati entro il 28 agosto.

Espanol :

Con la película « Cinema Paradiso », una obra maestra para (re)descubrir en un ambiente agradable y distendido, una proyección al aire libre en el corazón del pueblo. Las plazas son limitadas y deben reservarse antes del 28 de agosto.

L’événement Cinéma de plein air Cinema Paradiso Cléon-d’Andran a été mis à jour le 2025-08-22 par Montélimar Tourisme Agglomération