CINÉMA DE PLEIN AIR CLOCLO Balaruc-les-Bains
CINÉMA DE PLEIN AIR CLOCLO Balaruc-les-Bains mercredi 2 septembre 2026.
Balaruc-les-Bains
CINÉMA DE PLEIN AIR CLOCLO
Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
2h 28min | Biopic, Drame, MusicalDe Florent-Emilio SiriAvec Jérémie Renier, Benoît Magimel, Monica ScattiniCloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la chanson française décédée à l’âge de 39 ans, qui plus de trente ans après sa disparition continue de fasciner. Star adulée et business man, bête de scène et pro du marketing avant l’heure, machine à tubes et patron de presse, mais aussi père de famille et homme à femmes… .
Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 culture@mairie-balaruc-les-bains.fr
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L’événement CINÉMA DE PLEIN AIR CLOCLO Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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