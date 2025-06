CINÉMA DE PLEIN AIR EN FAMILLE Cers 11 juillet 2025 07:00

Hérault

CINÉMA DE PLEIN AIR EN FAMILLE Esplanade de Bretagne Cers Hérault

Pour cette projection nocturne, retrouvez le film culte « E.T. »

L’occasion de (re)découvrir une aventure fantastique et inoubliable des années 80.

Esplanade de Bretagne

Cers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 30 29

English :

For this night-time screening, we’re bringing you the cult film « E.T. »

A chance to (re)discover an unforgettable fantasy adventure from the 80s.

German :

Bei dieser Nachtvorführung gibt es ein Wiedersehen mit dem Kultfilm « E.T. »

Die Gelegenheit, ein unvergessliches Fantasy-Abenteuer aus den 80er Jahren (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Questa sera verrà proiettato il film cult « E.T. »

Un’occasione per (ri)scoprire una fantastica e indimenticabile avventura degli anni ’80.

Espanol :

Esta noche se proyectará la película de culto « E.T. »

Una oportunidad para (re)descubrir una aventura fantástica e inolvidable de los años 80.

