Dolleren

Cinéma de plein air et marché paysan

23 Route du Schlumpf Dolleren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Le marché paysan s’installe au pied de la piste de ski. L’occasion idéale pour profiter d’une ambiance musicale tout en dégustant des burgers et des tartes flambées paysannes. La soirée se prolongera sous les étoiles avec la projection en plein air du film Vingt Dieux . Repas sur réservation par téléphone.

Le marché paysan s’installe au pied de la piste de ski. L’occasion idéale pour profiter d’une ambiance musicale tout en dégustant des burgers et des tartes flambées paysannes. La soirée se prolongera sous les étoiles avec la projection en plein air du film Vingt Dieux . Repas sur réservation par téléphone. .

23 Route du Schlumpf Dolleren 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 22 14 96 76

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English :

The farmers’ market is set up at the base of the ski slope. It’s the perfect opportunity to enjoy live music while savoring burgers and traditional tarte flambées. The evening will continue under the stars with an outdoor screening of the film Vingt Dieux. Meals available by phone reservation.

L’événement Cinéma de plein air et marché paysan Dolleren a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach