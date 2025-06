CINÉMA DE PLEIN AIR LOGIS DE LA ROCHETTE La Rochette 27 juin 2025 22:15

Charente

CINÉMA DE PLEIN AIR LOGIS DE LA ROCHETTE
145 route du Pont-Vieux
La Rochette
Charente

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-06-27 22:15:00

fin : 2025-06-27 23:55:00

2025-06-27

« PADDINGTON AU PÉROU » projection tout public, dans le prolongement de la kermesse de l’APE Agris-La Rochette et de la fête des écoles.

Entrée 4 € (offert aux moins de 14 ans par la municipalité de La Rochette)

Restauration et buvette sur place (APE).

.

LOGIS DE LA ROCHETTE 145 route du Pont-Vieux

La Rochette 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 46 32 06 ape.agris.larochette@gmail.com

English :

« PADDINGTON AU PÉROU » screening for all, as part of the Agris-La Rochette PA fair and school festival.

Admission 4 ? (free for children under 14, courtesy of the municipality of La Rochette)

Catering and refreshments on site (APE).

German :

« PADDINGTON AU PERU » Filmvorführung für alle Altersgruppen, im Anschluss an die Kirmes der EV Agris-La Rochette und das Schulfest.

Eintritt 4 ? (für Kinder unter 14 Jahren von der Gemeinde La Rochette geschenkt)

Essen und Trinken vor Ort (EV).

Italiano :

« PADDINGTON IN PERÙ » proiezione per il pubblico, nell’ambito della fiera e del festival scolastico Agris-La Rochette PA.

Ingresso 4? (gratuito per i minori di 14 anni, per gentile concessione del Comune di La Rochette)

Ristorazione in loco (APE).

Espanol :

« PADDINGTON EN PERÚ » proyección para el público en general, en el marco de la feria y fiesta escolar Agris-La Rochette PA.

Entrada 4 ¤ (gratuita para los menores de 14 años, cortesía del ayuntamiento de La Rochette)

Catering y refrescos in situ (APE).

