Cinéma de plein-air Lanuéjouls

Cinéma de plein-air Lanuéjouls mardi 26 août 2025.

Cinéma de plein-air

Lanuéjouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26

fin : 2025-08-26

Date(s) :

2025-08-26

Cinéma de plein-air les trois mousquetaires, au Foirail ou au hall polyvalent à partir de 21 h 00. Tarif 6 euros. Renseignements 05 65 81 95 09 ou 07 82 62 98 63. (Comité d’animation municipal)

.

Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63

English :

Open-air cinema Les trois mousquetaires, at the Foirail or the multi-purpose hall from 9:00 pm. Price 6 euros. Information 05 65 81 95 09 or 07 82 62 98 63. (Comité d’animation municipal)

German :

Freiluftkino die drei Musketiere, auf dem Foirail oder in der Mehrzweckhalle ab 21.00 Uhr. Preis 6 Euro. Informationen: 05 65 81 95 09 oder 07 82 62 98 63. (Komitee für städtische Animation)

Italiano :

Cinema all’aperto I tre moschettieri, al Foirail o alla sala polivalente dalle 21.00. Prezzo 6 euro. Informazioni 05 65 81 95 09 o 07 82 62 98 63. (Commissione comunale per l’animazione)

Espanol :

Cine al aire libre Los Tres Mosqueteros, en el Foirail o en la sala polivalente a partir de las 21.00 h. Precio 6 euros. Información 05 65 81 95 09 o 07 82 62 98 63. (Comité municipal de espectáculos)

L’événement Cinéma de plein-air Lanuéjouls a été mis à jour le 2025-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)