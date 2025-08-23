Cinéma de plein air Le chat Potté 2 Colmar

Cinéma de plein air Le chat Potté 2 Colmar samedi 23 août 2025.

Cinéma de plein air Le chat Potté 2

9 avenue de Paris Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23 21:00:00

fin : 2025-08-23 22:45:00

Date(s) :

2025-08-23

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage… Animation famille

Le Chat Potté 2 la dernière quête

Durée 1h 42min

Aventure, Animation, Comédie, Famille De Joel Crawford, Januel P. Mercado Avec Boris Rehlinger, Antonio Banderas, Diane Dassigny

Synopsis Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés dans leur quête, à leur corps bien défendant, par Perro, un corniaud errant et galleux à la langue bien pendue et d’une inaltérable bonne humeur. Ensemble ils tenteront de garder une longueur d’avance sur la redoutable Boucles D’Or et son gang des Trois Ours, véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little Jack Horner devenu bien grand, ou encore sur le chasseur de primes le plus féroce du coin Le Loup. 0 .

9 avenue de Paris Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 99 56 34 caroline.masson@colmar.fr

English :

Puss in Boots discovers that his passion for adventure and disregard for danger have cost him dearly: he’s used up eight of his nine lives, and lost count of them in the process… Family animation

German :

Der gestiefelte Kater findet heraus, dass seine Abenteuerlust und seine Verachtung für Gefahren ihn letztendlich teuer zu stehen gekommen sind: Er hat acht seiner neun Leben aufgebraucht und nebenbei auch noch das Konto… Familienanimation

Italiano :

Il Gatto con gli stivali scopre che la sua passione per l’avventura e il suo disprezzo per il pericolo gli sono costati cari: ha consumato otto delle sue nove vite, perdendone il conto… Animazione per famiglie

Espanol :

El Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura y su desprecio por el peligro le han costado muy caro: ha agotado ocho de sus nueve vidas, y ha perdido la cuenta de ellas en el proceso… Animación familiar

L’événement Cinéma de plein air Le chat Potté 2 Colmar a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de tourisme de Colmar