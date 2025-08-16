Cinéma de plein air Le garçon et le héron Colmar

Place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-08-16 21:15:00

Durée 2h 03min

Aventure, Animation, Drame

De Hayao Miyazaki Avec Gavril Dartevelle, Soma Santoki, Padrig Vion

Synopsis Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie. .

Place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 99 56 34 caroline.masson@colmar.fr

English :

After his mother disappears in a fire, Mahito, an 11-year-old boy, has to leave Tokyo to live in the countryside in the village where she grew up…

German :

Nachdem seine Mutter bei einem Brand verschwunden ist, muss der elfjährige Mahito Tokio verlassen, um auf dem Land in dem Dorf zu leben, in dem sie aufgewachsen ist…

Italiano :

Dopo la scomparsa della madre in un incendio, Mahito, un ragazzino di 11 anni, deve lasciare Tokyo per vivere in campagna, nel villaggio dove è cresciuta…

Espanol :

Después de que su madre desaparezca en un incendio, Mahito, un niño de 11 años, tiene que abandonar Tokio para vivir en el campo, en el pueblo donde ella creció…

