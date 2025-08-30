Cinéma de plein air Le Vibal

Cinéma de plein air Le Vibal samedi 30 août 2025.

Cinéma de plein air

Le Vibal Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

21h00 Devant la salle des fêtes. L’Association Découverte en Pays de Salars, le Syndicat mixte du Lévézou et la mairie du Vibal présentent Monsieur Aznavour ! Tarif 6€. Repli intérieur en cas de mauvais temps. Ramenez vos chaises et vos plaids !

Résumé

Fils de réfugiés, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu’il n’avait rien pour réussir.

À force de travail, de persévérance et d’une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson et un symbole de la culture française.

Avec près de 1 200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières.

Découvrez le parcours exceptionnel et intemporel de MONSIEUR AZNAVOUR.

Le Vibal 12290 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

English :

21h00 ? In front of the village hall. The Association Découverte en Pays de Salars, the Syndicat mixte du Lévézou and the Mairie du Vibal present Monsieur Aznavour! Price 6? Indoor retreat in case of bad weather. Bring your chairs and plaids!

German :

21h00 ? Vor dem Festsaal. Der Verein Découverte en Pays de Salars, das Syndicat mixte du Lévézou und die Gemeindeverwaltung von Le Vibal präsentieren Monsieur Aznavour! Preis: 6 ? Bei schlechtem Wetter wird nach innen ausgewichen. Bringen Sie Ihre Stühle und Decken mit!

Italiano :

21h00 ? Davanti al municipio del villaggio. L’Associazione Découverte en Pays de Salars, il Syndicat mixte du Lévézou e la Mairie du Vibal presentano Monsieur Aznavour! Prezzo 6? Prova al coperto in caso di maltempo. Portate le vostre sedie e i vostri plaid!

Espanol :

21h00 ? Delante del ayuntamiento. ¡La Association Découverte en Pays de Salars, el Syndicat mixte du Lévézou y la Mairie du Vibal presentan a Monsieur Aznavour! Precio 6? Ensayo bajo techo en caso de mal tiempo. Traiga sus sillas y sus cuadros

L’événement Cinéma de plein air Le Vibal a été mis à jour le 2025-08-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)