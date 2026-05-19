Saint-Capraise-de-Lalinde

Cinéma de plein air | Les Bodin’s partent en vrille

Aire de camping-car Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Venez profiter du cinéma de plain air pendant l’été !

A partir de 19h bar communal et restauration sur place + pop corn.

22h projection du film Les Bodin’s partent en vrille. .

Aire de camping-car Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 47 65

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English : Cinéma de plein air | Les Bodin’s partent en vrille

L’événement Cinéma de plein air | Les Bodin’s partent en vrille Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-05-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides