Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma de plein air | Les Bodin’s partent en vrille Saint-Capraise-de-Lalinde

Cinéma de plein air | Les Bodin’s partent en vrille Saint-Capraise-de-Lalinde

Cinéma de plein air | Les Bodin’s partent en vrille Saint-Capraise-de-Lalinde vendredi 21 août 2026.

Adresse : Aire de camping-car

Ville : 24150 Saint-Capraise-de-Lalinde

Département : Dordogne

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Capraise-de-Lalinde

Cinéma de plein air | Les Bodin’s partent en vrille

Aire de camping-car Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Venez profiter du cinéma de plain air pendant l’été !
A partir de 19h bar communal et restauration sur place + pop corn.
22h projection du film Les Bodin’s partent en vrille.   .

Aire de camping-car Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 47 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma de plein air | Les Bodin’s partent en vrille

L’événement Cinéma de plein air | Les Bodin’s partent en vrille Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-05-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Saint-Capraise-de-Lalinde (Dordogne)