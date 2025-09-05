CINEMA DE PLEIN AIR Paulx

Le cinéma s’invite en extérieur à Paulx pour une soirée festive

Le Festival « Le plein de super » fait escale à Paulx pour sa dixième édition ! C’est l’occasion de découvrir une sélection de courts-métrages venus des quatre coins du monde.

Pour célébrer les 10 ans du festival, la programmation 2025 mélange des films emblématiques des éditions passées et les courts-métrages de la nouvelle sélection.

Notez la date ➡

Vendredi 5 septembre

A Paulx, au Parc des près verts

17h Marché de producteurs

21h Diffusion de courts métrages

➡Retrouvez la programmation juste ici https://www.laboitecarree.org .

