CINEMA DE PLEIN AIR Paulx

Chemin des Prés Verts Paulx Loire-Atlantique
Début : 2025-09-05 17:00:00
fin : 2025-09-05
2025-09-05
Le cinéma s’invite en extérieur à Paulx pour une soirée festive
Le Festival « Le plein de super » fait escale à Paulx pour sa dixième édition ! C’est l’occasion de découvrir une sélection de courts-métrages venus des quatre coins du monde.
Pour célébrer les 10 ans du festival, la programmation 2025 mélange des films emblématiques des éditions passées et les courts-métrages de la nouvelle sélection.
Notez la date ➡
Vendredi 5 septembre
A Paulx, au Parc des près verts
17h Marché de producteurs
21h Diffusion de courts métrages
➡Retrouvez la programmation juste ici https://www.laboitecarree.org .
Chemin des Prés Verts Paulx 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire
