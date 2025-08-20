Cinéma de plein air un p’tit truc en plus Beynat
Cinéma de plein air un p’tit truc en plus Beynat mercredi 20 août 2025.
Cinéma de plein air un p’tit truc en plus
Lac de Miel Beynat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-20
fin : 2025-08-20
Date(s) :
2025-08-20
Un film tout public réalisé par Artus, en collaboration avec Ciné + Limousin
Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais .
Lac de Miel Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02
English : Cinéma de plein air un p’tit truc en plus
German : Cinéma de plein air un p’tit truc en plus
Italiano :
Espanol : Cinéma de plein air un p’tit truc en plus
L’événement Cinéma de plein air un p’tit truc en plus Beynat a été mis à jour le 2025-08-16 par Corrèze Tourisme