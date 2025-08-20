Cinéma de plein air un p’tit truc en plus Beynat

Lac de Miel Beynat Corrèze

Gratuit

Gratuit

2025-08-20

Un film tout public réalisé par Artus, en collaboration avec Ciné + Limousin

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais .

Lac de Miel Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02

