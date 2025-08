Cinéma de plein air « WONKA » Laruscade

Plaine des sports Le bourg Laruscade Gironde

Gratuit

Début : 2025-08-23

2025-08-23

Une soirée estivale à ne pas manquer. pour partager des moments en famille ou entre amis.

Dès 19h, ouverture du site avec animations pour les enfants, restauration et buvette. A 19h30 spectacle ‘tuiles’ de la Compagnie Atoll K avec un solo de jonglerie burlesque dans l’esprit de Jacques Tati. Fred Teppe crée un univers décalé et poétique dans lequel il manipule des objets du quotidien détournés de leurs fonctions un tabouret magique sur lequel les balles rebondissent avant de disparaître, un étendoir à linge se rebelle pour devenir un oiseau désarticulé, des boîtes de chips au contenu improbable s’animent, chantent ou s’envolent.

A 21h30, place au cinéma avec la projection du film de Paul King Wonka. Vous connaissiez Charlie et la Chocolaterie ? Découvrez la jeunesse de Willie Wonka extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier. .

