Cinéma de plein air Le Plessis Yzeure 11 juillet 2025 22:00

Allier

Cinéma de plein air Le Plessis Jardins à la Prévert Yzeure Allier

Début : Vendredi 2025-07-11 22:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Avec Passeurs d’images, venez visionner le film Migration. Entrée gratuite pour votre confort, apporter un plaid ou une petite chaise

Le Plessis Jardins à la Prévert

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00

English :

Come and see the film Migration with Passeurs d?images. Free admission for your comfort, bring a plaid or a small chair

German :

Sehen Sie sich mit Passeurs d’images den Film Migration an. Freier Eintritt für Ihren Komfort bringen Sie bitte eine Decke oder einen kleinen Stuhl mit

Italiano :

Venite a vedere il film Migration con i Passeurs d’images. Ingresso libero per comodità, portate una coperta o una poltroncina

Espanol :

Venga a ver la película Migración con Passeurs d’images. Entrada gratuita para su comodidad, traiga una manta o una silla pequeña

