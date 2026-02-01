Cinéma-débat avec le film Tout va bien Place de la gare Royan
Place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-02-21 18:15:00
2026-02-21
Séance suivie d’un débat avec le réalisateur Thomas ELLIS et l’association de solidarité avec les demandeurs d’Asile Cent pour Un Pays Royannais
Place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Screening followed by a discussion with director Thomas ELLIS and the association Cent pour Un Pays Royannais, which supports asylum seekers
