Cinéma-débat avec le film Tout va bien Place de la gare Royan

Place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 18:15:00
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Séance suivie d’un débat avec le réalisateur Thomas ELLIS et l’association de solidarité avec les demandeurs d’Asile Cent pour Un Pays Royannais
  .

Place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 74 61 95 

English :

Screening followed by a discussion with director Thomas ELLIS and the association Cent pour Un Pays Royannais, which supports asylum seekers

L’événement Cinéma-débat avec le film Tout va bien Royan a été mis à jour le 2026-02-12 par Mairie de Royan