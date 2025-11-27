Cinéma-débat Manger pour vivre rue du Clos des Grèves Toul

Cinéma-débat Manger pour vivre

rue du Clos des Grèves Centre André Malraux Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

En 2025 en France, 1 personne sur 10 a des difficultés chaque jour pour se nourrir. L’aide alimentaire s’est installée dans le paysage. Malgré toute son humanité, elle est débordée par le phénomène. Face à cette situation, un collectif d’associations de Montpellier a créé une Caisse alimentaire commune. Pendant une année, le film suit la première ébauche d’une sécurité sociale de l’alimentation. À travers quatre portraits sensibles, le film propose une réflexion sur le droit à l’alimentation.

Organisé par LORAMAP en lien avec la Confédération paysanne 54 ainsi que le collectif SSA Nancy.

Dans le cadre du festival ALIMENTERRETout public

0 .

rue du Clos des Grèves Centre André Malraux Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

By 2025, 1 in 10 people in France will be struggling to put food on the table. Food aid has become part of the landscape. Despite all its humanity, it is overwhelmed by the phenomenon. Faced with this situation, a group of associations in Montpellier set up a Caisse alimentaire commune. Over the course of a year, the film follows the first outline of a social security system for food. Through four sensitive portraits, the film proposes a reflection on the right to food.

Organized by LORAMAP in association with Confédération paysanne 54 and the SSA Nancy collective.

As part of the ALIMENTERRE festival

German :

Im Jahr 2025 hat in Frankreich einer von zehn Menschen jeden Tag Schwierigkeiten, sich zu ernähren. Die Nahrungsmittelhilfe hat sich in der Landschaft festgesetzt. Trotz all ihrer Menschlichkeit ist sie mit diesem Phänomen überfordert. Angesichts dieser Situation hat ein Kollektiv von Organisationen in Montpellier eine gemeinsame Lebensmittelkasse gegründet. Ein Jahr lang verfolgt der Film den ersten Entwurf einer sozialen Sicherheit für Lebensmittel. Anhand von vier sensiblen Porträts regt der Film zu einer Reflexion über das Recht auf Nahrung an.

Organisiert von LORAMAP in Verbindung mit der Confédération paysanne 54 sowie dem Kollektiv SSA Nancy.

Im Rahmen des Festivals ALIMENTERRE

Italiano :

Entro il 2025, in Francia 1 persona su 10 farà fatica a nutrirsi ogni giorno. L’aiuto alimentare è diventato parte del paesaggio. Nonostante tutta la sua compassione, è sopraffatto dal fenomeno. Di fronte a questa situazione, un gruppo di associazioni di Montpellier ha creato un banco alimentare comune. Nel corso di un anno, il film segue il primo abbozzo di un sistema di sicurezza sociale per il cibo. Attraverso quattro ritratti sensibili, il film esplora il diritto al cibo.

Organizzato da LORAMAP in associazione con Confédération paysanne 54 e il collettivo SSA Nancy.

Nell’ambito del festival ALIMENTERRE

Espanol :

En 2025, 1 de cada 10 franceses tendrá dificultades para alimentarse cada día. La ayuda alimentaria se ha convertido en parte del paisaje. A pesar de toda su compasión, se ve desbordada por el fenómeno. Ante esta situación, un grupo de asociaciones de Montpellier ha creado un banco común de alimentos. A lo largo de un año, la película sigue los primeros esbozos de un sistema de seguridad social para la alimentación. A través de cuatro retratos sensibles, la película explora el derecho a la alimentación.

Organizado por LORAMAP en asociación con la Confédération paysanne 54 y el colectivo SSA Nancy.

En el marco del festival ALIMENTERRE

L’événement Cinéma-débat Manger pour vivre Toul a été mis à jour le 2025-10-31 par MT TERRES TOULOISES