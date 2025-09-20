Cinéma départemental Jean-Paul Belmondo cinéma Jean-Paul Belmondo Nice

Réservations obligatoires au 04 89 04 22 61 ou par mail : belmondo@departement06.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2025, des animations inédites ouvertes à tous. »

Projection du documentaire « Eileen Gray et la maison en bord de mer » – réalisé par Béatrice Minger et Christoph Schaub suivi d’un échange avec Tim Benton professeur en histoire de l’Art et vice-président de l’association Eileen Gray – Étoile de mer – Le Corbusier et Renaud Barrès, docteur en architecture, directeur du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Pyrénées-Atlantiques, en charge de la seconde restauration de la villa E-1027 et de la reconstruction de son mobilier spécifique.

Ce documentaire captivant explore la célèbre villa E.1027 à Roquebrune-Cap-Martin, chef-d’œuvre moderniste conçu par Eileen Gray, pionnière du design et de l’architecture du XXe siècle. Mais il met aussi en lumière la relation entre Gray et Le Corbusier. À travers des images d’archives, des témoignages et une analyse architecturale fine, le film interroge les notions de création, d’appropriation et de reconnaissance dans l’histoire de l’architecture. Une immersion fascinante dans un lieu mythique de la Côte d’Azur, au croisement de deux visions du modernisme.

cinéma Jean-Paul Belmondo 16 place Garibaldi 06000 NICE Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

