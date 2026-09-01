Cinéma d’époque dans la salle des Cordeliers Les Cordeliers Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Cinéma d’époque dans la salle des Cordeliers

Les Cordeliers 30 rue Loché Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association Ciné et Mémoire fait revivre le cinéma dans cette salle que beaucoup de Mâconnais ont fréquentée : les plus anciens l’ont connue sous le nom de cinéma Rex ; Les Cordeliers pour les plus jeunes. À travers des projections de films 16 mm, découvrez les grandes réalisations mâconnaises des années 1950/1960, avec les grands ensembles, les lycées, les industries, la piscine… mais aussi l’invention du cinéma et de la photographie. .

Les Cordeliers 30 rue Loché Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté inscriptionsculture@ville-macon.fr

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English : Cinéma d’époque dans la salle des Cordeliers

L’événement Cinéma d’époque dans la salle des Cordeliers Mâcon a été mis à jour le 2026-09-03 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)