Cinéma d’époque dans la salle des Cordeliers Les Cordeliers Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Les Cordeliers · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Cinéma d’époque dans la salle des Cordeliers
Les Cordeliers 30 rue Loché Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association Ciné et Mémoire fait revivre le cinéma dans cette salle que beaucoup de Mâconnais ont fréquentée : les plus anciens l’ont connue sous le nom de cinéma Rex ; Les Cordeliers pour les plus jeunes. À travers des projections de films 16 mm, découvrez les grandes réalisations mâconnaises des années 1950/1960, avec les grands ensembles, les lycées, les industries, la piscine… mais aussi l’invention du cinéma et de la photographie. .
Les Cordeliers 30 rue Loché Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté inscriptionsculture@ville-macon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma d’époque dans la salle des Cordeliers
L’événement Cinéma d’époque dans la salle des Cordeliers Mâcon a été mis à jour le 2026-09-03 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)
- Apéro partagé Rimé Téty Horizon Zéro Mâcon 17 septembre 2026
- Visite de la Banque de France de Mâcon, Banque de France de Mâcon, Mâcon 18 septembre 2026
- Visites guidées de la Chapelle Saint-Joseph Chapelle Saint-Joseph Mâcon 18 septembre 2026
- Visite guidée de la Chapelle Saint-Joseph, Chapelle Saint-Joseph, Mâcon 18 septembre 2026
- Un canal pour sauver le pont MJC de l’héritan Mâcon 18 septembre 2026