Cinéma Derrière les drapeaux, le soleil Place du Temple Montélimar

Cinéma Derrière les drapeaux, le soleil

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-07

Derrière les drapeaux, le soleil est un documentaire réalisé parJuanjo Pereira.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Behind the flags, the sun is a documentary directed by Juanjo Pereira.

