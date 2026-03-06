Cinéma Derrière les drapeaux, le soleil Place du Temple Montélimar
Cinéma Derrière les drapeaux, le soleil Place du Temple Montélimar mercredi 1 avril 2026.
Cinéma Derrière les drapeaux, le soleil
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-01
Derrière les drapeaux, le soleil est un documentaire réalisé parJuanjo Pereira.
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Behind the flags, the sun is a documentary directed by Juanjo Pereira.
L’événement Cinéma Derrière les drapeaux, le soleil Montélimar a été mis à jour le 2026-03-04 par Montélimar Tourisme Agglomération