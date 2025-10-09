Cinéma des Aînés Fils de Joué-lès-Tours

Cinéma des Aînés Fils de Joué-lès-Tours jeudi 9 octobre 2025.

Cinéma des Aînés Fils de

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-09 15:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Le Conseil des Aînés et la Ville de Joué-lès-Tours vous proposent votre séance cinéma Fils de.

Synopsis Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier Ministre. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin d’accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique…et son fils. Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24h pour sauver sa carrière, son couple et si possible l’avenir de la France ! 6.5 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire conseilsgenerationnels@jouelestours.fr

English :

The Conseil des Aînés and the City of Joué-lès-Tours invite you to your cinema screening: Fils de.

German :

Der Rat der Senioren und die Stadt Joué-lès-Tours bieten Ihnen Ihre Filmvorführung an: Fils de.

Italiano :

Il Conseil des Aînés e la città di Joué-lès-Tours vi propongono una proiezione cinematografica: Fils de.

Espanol :

El Conseil des Aînés y la ciudad de Joué-lès-Tours le proponen una proyección de cine: Fils de.

