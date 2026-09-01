Informations pratiques

Luz-Saint-Sauveur

Cinéma – « Des brebis et des femmes »

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

La montagne au féminin.

Elles ont choisi la montagne. Et elles en ont fait leur métier. Dans les Pyrénées béarnaises, de plus en plus de femmes deviennent bergères. Souvent venues d’ailleurs, elles ont choisi une autre vie, faite d’estive, de brebis, de grands espaces et d’un métier exigeant. Des brebis et des femmes part à leur rencontre. Elles racontent leurs parcours, leurs choix, les difficultés rencontrées pour s’installer et trouver leur place dans un univers longtemps considéré comme masculin.

À travers leurs témoignages, le film raconte bien plus que le quotidien des bergères. Il parle de liberté, de transmission, de passion et d’un monde rural en pleine évolution.

Un film sur ces femmes qui, aujourd’hui, font vivre la montagne et contribuent à écrire une nouvelle histoire du métier de berger.

> Tarifs cinéma : Adulte 7€ / Etudiant 6€ / Enfant – 13 ans 5€ / Abonnés 5,80€ .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

The Mountains, in the Feminine.

They chose the mountains. And they made it their profession. In the Béarn Pyrenees, more and more women are becoming shepherdesses. Often coming from elsewhere, they have chosen a different life—one of summer pastures, sheep, wide-open spaces, and a demanding profession. Sheep and women set out to meet one another. They share their journeys, their choices, and the difficulties they faced in settling in and finding their place in a world long considered a man’s domain.

Through their stories, the film tells of much more than the daily lives of shepherdesses. It speaks of freedom, tradition, passion, and a rural world in the midst of change.

A film about these women who, today, keep the mountains alive and are helping to write a new chapter in the history of shepherding.

L’événement Cinéma – « Des brebis et des femmes » Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Luz St Sauveur|CDT65