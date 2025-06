Film Marcel le coquillage et ciné-émotions au Cinéma des cinéastes Cinéma des cinéastes Paris 29 juin 2025

Pourquoi ressentons-nous de l’empathie pour les personnages des films ? À la suite de la projection du film « Marcel le coquillage (et ses chaussures) », Jonathan Schupak ouvre la discussion à l’ensemble de la salle, afin de décrypter les ingrédients mis en place par le réalisateur pour que les spectateurs et spectatrices puissent s’identifier à un petit coquillage. Un moment unique pour partager vos ressentis et vos émotions !

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

À partir de 9 ans.

MARCEL LE COQUILLAGE (AVEC SES CHAUSSURES)

de Dean Fleischer-Camp – 1h30

Marcel est un adorable coquillage qui vit seul avec sa grand-mère Connie, depuis sa séparation avec le reste de leur communauté. Lorsqu’un réalisateur de documentaires les découvre dans son Airbnb, la vidéo qu’il met en ligne devient virale et offre à Marcel un nouvel espoir de retrouver sa famille.

Le dimanche 29 juin 2025

de 11h00 à 13h00

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Cinéma des cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris

