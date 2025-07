Cinéma des enfants, Apéro des parents Ame et Yuki, Les enfants loups SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

Cinéma des enfants, Apéro des parents Ame et Yuki, Les enfants loups SEW Manufacture des Tabacs Morlaix vendredi 8 août 2025.

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-08-08 18:30:00

fin : 2025-08-08 20:00:00

2025-08-08

Chaque vendredi de l’été, à l’heure de l’apéro, La salamandre vous propose un film jeune public à faire découvrir à vos enfants. La séance sera accompagnée par des personnes de la Salamandre qui seront présentes dans la salle durant toute la séance. Nous indiquons pour chaque séance un age minimum recommandé. Le cinéma n’acceptera pas les enfants en dessous de cet âge, non accompagné de leur parents.

Cette semaine, nous entamons le cycle des animés japonais de Mamoru Hosoda qui mêlent fantastique et réalisme émotionnel, explorant avec sensibilité les liens familiaux et les passages de la vie.

Synopsis

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l’abri des regards. Ils emménagent dans un village proche d’une forêt luxuriante…

Pour quel public ?

Dès 7 ans, Ce chef-d’œuvre d’animation aborde avec délicatesse des thèmes profonds comme le deuil, la famille monoparentale et l’acceptation de sa différence, offrant une réflexion poétique sur la construction de l’identité et les choix de vie, même si la longueur du film peut rebuter les plus jeunes. .

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

