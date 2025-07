Cinéma des enfants, Apéro des parents Amélie et la métaphysique des tubes SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

Cinéma des enfants, Apéro des parents Amélie et la métaphysique des tubes SEW Manufacture des Tabacs Morlaix vendredi 11 juillet 2025.

Cinéma des enfants, Apéro des parents Amélie et la métaphysique des tubes

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 18:30:00

fin : 2025-07-11 20:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Chaque vendredi de l’été, à l’heure de l’apéro, La salamandre vous propose un film jeune public à faire découvrir à vos enfants. La séance sera accompagnée par des personnes de la Salamandre qui seront présentes dans la salle durant toute la séance. Nous indiquons pour chaque séance un age minimum recommandé. Le cinéma n’acceptera pas les enfants en dessous de cet âge, non accompagné de leur parents.

Cette semaine on vous propose un film tout juste sorti au cinéma. Une adaptation en dessin animé d’un best seller d’Amélie Notomb, « Amélie et la métaphysique des tubes »

Synopsis

Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue le bonheur comme la tragédie.

Pour quel public ?

Dès 7 ans, « Amélie et la métaphysique des tubes » séduit par son hommage visuellement somptueux au Japon et sa capacité à offrir plusieurs niveaux de lecture selon l’âge des spectateurs. Cette adaptation créative du roman d’Amélie Nothomb transforme un récit métaphysique complexe en une aventure accessible et trépidante d’idées, qui émerveille autant par sa beauté visuelle que par son message universel sur la découverte du monde.

2025 / VF / 1H17 .

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 93 62 15 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma des enfants, Apéro des parents Amélie et la métaphysique des tubes Morlaix a été mis à jour le 2025-06-28 par OT BAIE DE MORLAIX