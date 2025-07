Cinéma des enfants, Apéro des parents Jumanji SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-08-01 18:30:00

fin : 2025-08-01 20:30:00

2025-08-01

Chaque vendredi de l’été, à l’heure de l’apéro, La Salamandre vous propose un film jeune public à faire découvrir à vos enfants. La séance sera accompagnée par des personnes de la Salamandre qui seront présentes dans la salle durant toute la séance. Nous indiquons pour chaque séance un âe minimum recommandé. Le cinéma n’acceptera pas les enfants en dessous de cet âge, non accompagné de leur parents.

Cette semaine venez fêter les 30 ans de ce film culte avec Robin Williams et Kristen Dust à ces débuts !

Synopsis

Lors d’une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d’enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s’en échapper que lorsqu’un autre joueur reprendra la partie et le libèrera sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dés de deux autres jeunes joueurs.

Pour quel public ?

Dès 9 ans, « Jumanji » offre une aventure à l’état pur qui permet aux enfants d’appréhender leurs craintes d’abandon et d’incompréhension à travers un rythme effréné et spectaculaire. Ce film transforme subtilement un objet familier du quotidien le jeu en source de dangers fantastiques, ce qui peut angoisser les plus sensibles mais fascine ceux qui ont déjà dépassé leurs peurs du noir et de l’inconnu.

1995 / VF / 1H44 .

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

L’événement Cinéma des enfants, Apéro des parents Jumanji Morlaix a été mis à jour le 2025-07-22 par OT BAIE DE MORLAIX