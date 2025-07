Cinéma des enfants, Apéro des parents La traversée du temps SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

Cinéma des enfants, Apéro des parents La traversée du temps SEW Manufacture des Tabacs Morlaix vendredi 22 août 2025.

Cinéma des enfants, Apéro des parents La traversée du temps

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 18:30:00

fin : 2025-08-22 20:30:00

Date(s) :

2025-08-22

Chaque vendredi de l’été, à l’heure de l’apéro, La Salamandre vous propose un film jeune public à faire découvrir à vos enfants. La séance sera accompagnée par des personnes de la Salamandre qui seront présentes dans la salle durant toute la séance. Nous indiquons pour chaque séance un age minimum recommandé. Le cinéma n’acceptera pas les enfants en dessous de cet âge, non accompagné de leur parents.

Cette semaine, nous cloturons le cycle des animés japonais de Mamoru Hosoda avec le film « La traversée du temps ».

Synopsis :

Makoto est une jeune lycéenne comme les autres, un peu garçon manqué, pas trop intéressée par l’école et absolument pas concernée par le temps qui passe ! Jusqu’au jour où elle reçoit un don particulier celui de pouvoir traverser le temps. Améliorer ses notes, aider des idylles naissantes, manger à répétition ses plats préférés, tout devient alors possible pour Makoto. Mais influer sur le cours des choses est un don parfois bien dangereux, surtout lorsqu’il faut apprendre à vivre sans !

Pour quel public ?

Dès 10 ans, « La Traversée du temps » de Mamoru Hosoda séduit par ses subtilités de récit initiatique que les enfants apprécieront pleinement et son langage cinématographique qui s’adresse à l’intelligence et à la sensibilité des spectateurs de tous âges. Ce film développe avec délicatesse la sensation du temps qui passent, offrant aux jeunes spectateurs des personnages d’une authenticité rare dans une réflexion poétique sur les choix et leurs conséquences.

2007 / VF / 1H38 .

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma des enfants, Apéro des parents La traversée du temps Morlaix a été mis à jour le 2025-07-29 par OT BAIE DE MORLAIX