Cinéma des enfants, Apéro des parents Shrek SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

Cinéma des enfants, Apéro des parents Shrek

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-07-18 18:30:00

fin : 2025-07-18 20:00:00

2025-07-18

Chaque vendredi de l’été, à l’heure de l’apéro, La salamandre vous propose un film jeune public à faire découvrir à vos enfants. La séance sera accompagnée par des personnes de la Salamandre qui seront présentes dans la salle durant toute la séance. Nous indiquons pour chaque séance un age minimum recommandé. Le cinéma n’acceptera pas les enfants en dessous de cet âge, non accompagné de leur parents.

Cette semaine on repart sur un classique de l’enfance. Venez découvrir le premier film qui a lancé un véritable phénomène « Shrek »

Synopsis

Shrek, un ogre verdâtre, cynique et malicieux, a élu domicile dans un marécage qu’il croit être un havre de paix. Un matin, alors qu’il sort faire sa toilette, il découvre de petites créatures agaçantes qui errent dans son marais. Shrek se rend alors au château du seigneur Lord Farquaad, qui aurait soi-disant expulsé ces êtres de son royaume. Ce dernier souhaite épouser la princesse Fiona, mais celle-ci est retenue prisonnière par un abominable dragon. Il lui faut un chevalier assez brave pour secourir la belle. Shrek accepte d’accomplir cette mission. En échange, le seigneur devra débarrasser son marécage de ces créatures envahissantes. Or, la princesse Fiona cache un secret terrifiant qui va entraîner Shrek et son compagnon l’âne dans une palpitante et périlleuse aventure.

Pour quel public ?

Dès 6 ans, « Shrek » séduit par son scénario inventif qui revisite avec humour les contes de fées, offrant plusieurs niveaux de lecture pour que petits et grands s’amusent ensemble. Ce divertissement aux valeurs positives sur l’acceptation de la différence peut toutefois effrayer les plus sensibles par certaines scènes avec l’ogre ou le dragon, tout en cachant subtilement une vulgarité bon enfant qui bouscule le politiquement correct.

Informations pratiques :

2001 / VF / 1H29 .

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

