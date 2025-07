Cinéma des enfants, Apéro des parents Zombillenuim SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-08-29 18:30:00

fin : 2025-08-29 20:30:00

2025-08-29

Chaque vendredi de l’été, à l’heure de l’apéro, La Salamandre vous propose un film jeune public à faire découvrir à vos enfants. La séance sera accompagnée par des personnes de la Salamandre qui seront présentes dans la salle durant toute la séance. Nous indiquons pour chaque séance un age minimum recommandé. Le cinéma n’acceptera pas les enfants en dessous de cet âge, non accompagné de leur parents.

Pour terminer les vendredis de l’été, nous nous associons de nouveau avec le cycle « l’oeil dans le retro » de l’été avec un film d’animation français

« Zombillenium »

Synopsis

Dans le parc d’attraction Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité…Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le parc, n’a pas le choix il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir… Et si il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?

Pour quel public ?

Dès 10 ans, « Zombillénium » séduit par ses monstres au grand cœur qui font finalement plus rire que peur et son univers de parc d’attractions original. Cette comédie familiale offre plusieurs niveaux de compréhension selon l’âge, bien que certaines subtilités de l’histoire et références ne soient pas comprises par les plus petits, tout en abordant avec humour les difficultés du monde du travail moderne.

2017 / VF / 1H18 .

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

