Cinéma « Des jours meilleurs » – Camarès, 23 mai 2025

Aveyron

Cinéma « Des jours meilleurs » Camarès Aveyron

2025-05-23

2025-05-25

Séance les vendredis et samedis à 21h et les dimanches à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

A la suite d’un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses trois enfants. Elle n’a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. A peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé… Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif participer au rallye des Dunes dans le désert marocain…

de Elsa BENNETT et Hippolyte DARD

Avec Valérie Bonneton, Michèle Laroque,Sabrina Ouazani

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

English :

Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

German :

Vorstellungen freitags und samstags um 21 Uhr und sonntags um 17 Uhr. Ein Film pro Woche auf dem Spielplan.

Italiano :

Proiezioni il venerdì e il sabato alle 21.00 e la domenica alle 17.00. Un film a settimana.

Espanol :

Proyecciones viernes y sábados a las 21.00 horas y domingos a las 17.00 horas. Una película por semana.

