Cinéma Des jours meilleurs – Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne, 7 juin 2025 21:00, Miramont-de-Guyenne.

Lot-et-Garonne

Cinéma Des jours meilleurs Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2025-06-07 21:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

À la suite d’un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses trois enfants. Elle n’a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. À peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé… Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif participer au rallye des Dunes dans le désert marocain. Il devra s’armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif. .

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

Italiano :

In seguito a un incidente stradale, Suzanne perde la custodia dei suoi tre figli. Non ha altra scelta che farsi curare in un centro per alcolisti. Appena arrivata, incontra Alice e Diane, due donne dal carattere forte? Denis, un educatore sportivo, cerca di farle incontrare…

