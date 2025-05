CINÉMA « DES JOURS MEILLEURS » – Palavas-les-Flots, 6 juin 2025 07:00, Palavas-les-Flots.

Hérault

16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-27

2025-06-06

2025-06-08

2025-06-13

2025-06-18

2025-06-27

Cinéma Des jours meilleurs de Elsa Bennett, Hippolyte Dard Durée 1h44 Tarifs 6€ (tarif plein), 5€ (tarif réduit), 40€ (carte d’abonnement 10 places) Infos 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

A la suite d’un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses trois enfants. Elle n’a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. A peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé… Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif participer au rallye des Dunes dans le désert marocain. Il devra s’armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif. .

16 avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

English :

Cinema « Des jours meilleurs » by Elsa Bennett, Hippolyte Dard Running time 1h44 Prices: 6? (full price), 5? (reduced price), 40? (10-seat season ticket) Information: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

German :

Kino « Des jours mieux » von Elsa Bennett, Hippolyte Dard Dauer 1h44 Preise: 6? (voller Preis), 5? (ermäßigter Preis), 40? (10er-Karte) Infos: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Italiano :

Des jours meilleurs » (Giorni migliori) di Elsa Bennett, Hippolyte Dard Durata 1 ora e 44 minuti Biglietti: 6 euro (intero), 5 euro (ridotto), 40 euro (abbonamento 10 posti) Informazioni: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Espanol :

Des jours meilleurs » (Días mejores) de Elsa Bennett, Hippolyte Dard Duración: 1 h 44 min Entradas: 6 euros (tarifa normal), 5 euros (con descuento), 40 euros (abono de 10 plazas) Información: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

