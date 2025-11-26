Cinéma | Deux pianos Centre Culturel Langeac

Cinéma | Deux pianos

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 20:30:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

1h 55min | Drame | De Arnaud Desplechin | Par Arnaud Desplechin, Kamen Velkovsky | Avec François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling

.

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com

English :

1h 55min | Drama | From Arnaud Desplechin | By Arnaud Desplechin, Kamen Velkovsky | With François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling

German :

1h 55min | Drama | Von Arnaud Desplechin | Von Arnaud Desplechin, Kamen Velkovsky | Mit François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling

Italiano :

1h 55min | Drammatico | Da Arnaud Desplechin | Di Arnaud Desplechin, Kamen Velkovsky | Con François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling

Espanol :

1h 55min | Drama | De Arnaud Desplechin | Por Arnaud Desplechin, Kamen Velkovsky | Con François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling

L’événement Cinéma | Deux pianos Langeac a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier