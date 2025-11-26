Cinéma | Deux pianos Centre Culturel Langeac
Cinéma | Deux pianos
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2025-11-26 20:30:00
2025-11-26
1h 55min | Drame | De Arnaud Desplechin | Par Arnaud Desplechin, Kamen Velkovsky | Avec François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
