Cinéma DEUX PIANOS Saint-Affrique

Cinéma DEUX PIANOS

Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Mercredi 2025-11-05

fin : 2025-11-05

2025-11-05 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10

Mathias Vogler rentre en France après un long exil. La mentore de sa jeunesse, Elena, souhaite qu’il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l’Auditorium de Lyon.

Mais dès son retour, une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, son double, plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer, et le mènera à Claude son amour de jeunesse.

De Arnaud Desplechin

| Par Arnaud Desplechin, Kamen Velkovsky

Avec François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling .

Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10

English :

Mathias Vogler returns to France after a long exile. The mentor of his youth, Elena, wants him to give a series of piano concerts with her at the Lyon Auditorium.

German :

Mathias Vogler kehrt nach einem langen Exil nach Frankreich zurück. Die Mentorin seiner Jugend, Elena, möchte, dass er an ihrer Seite eine Reihe von Klavierkonzerten im Auditorium von Lyon gibt.

Italiano :

Mathias Vogler torna in Francia dopo un lungo esilio. La mentore della sua giovinezza, Elena, vuole che tenga con lei una serie di concerti di pianoforte all’Auditorium di Lione.

Espanol :

Mathias Vogler regresa a Francia tras un largo exilio. La mentora de su juventud, Elena, quiere que dé con ella una serie de conciertos de piano en el Auditorio de Lyon.

