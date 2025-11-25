Cinéma Deux Procureurs Bischwiller

Cinéma Deux Procureurs

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25 21:58:00

Date(s) :

2025-11-25

Union Soviétique, 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l’une d’entre elles arrive à destination, sur le bureau du procureur local fraîchement nommé, Alexander Kornev. Il se démène pour rencontrer le prisonnier, victime d’agents de la police secrète, la NKVD.

Cette plongée dans le régime totalitaire stalinien a remporté le prix François-Chalais du festival de Cannes, une récompense décernée aux films voués aux valeurs du journalisme.

Réalisateur Sergei Loznitsa.

Avec Aleksandr Kuznetsov, Aleksandr Filippenko, Anatoliy Belyy.

Genre Drame, historique En VOST

Sélection officielle Festival de Cannes 2025

https://mac-bischwiller.fr/agenda/deux-procureurs/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Soviet Union, 1937. Thousands of letters from prisoners wrongly accused by the regime are burned in a prison cell. Against all odds, one of them arrives at its destination, on the desk of the newly-appointed local prosecutor, Alexander Kornev. He struggles to meet the prisoner, victim of agents of the secret police, the NKVD.

German :

Sowjetunion, 1937. Tausende Briefe von Häftlingen, die vom Regime fälschlicherweise angeklagt wurden, werden in einer Gefängniszelle verbrannt. Wider Erwarten erreicht einer der Briefe seinen Bestimmungsort und landet auf dem Schreibtisch des frisch ernannten örtlichen Staatsanwalts Alexander Kornev. Er bemüht sich, den Gefangenen zu treffen, der Opfer von Agenten der Geheimpolizei NKWD geworden ist.

Italiano :

Unione Sovietica, 1937. Migliaia di lettere di prigionieri accusati ingiustamente dal regime vengono bruciate in una cella. Contro ogni previsione, una di esse arriva a destinazione, sulla scrivania del procuratore locale appena nominato, Alexander Kornev. Egli lotta per incontrare il prigioniero, vittima degli agenti della polizia segreta, l’NKVD.

Espanol :

Unión Soviética, 1937. Miles de cartas de presos acusados injustamente por el régimen son quemadas en una celda de la prisión. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino, a la mesa del recién nombrado fiscal local, Alexander Kornev. Éste se esfuerza por conocer al prisionero, víctima de los agentes de la policía secreta, el NKVD.

