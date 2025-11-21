Cinéma deux projections Salle des fêtes La Baume-d’Hostun

Cinéma deux projections

Salle des fêtes Place du Parc La Baume-d'Hostun Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Le Comité des Fêtes vous propose une soirée cinéma avec deux films à l’affiche Shaun le mouton, la ferme en folie et L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme. Venez nombreux !

Salle des fêtes Place du Parc La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 55 76 06

English :

The Comité des Fêtes invites you to an evening of cinema with two films on the bill: Shaun the Sheep, Mad Farm and The Man Who Saw the Bear Who Saw the Man. Come one, come all!

German :

Das Festkomitee lädt Sie zu einem Filmabend mit zwei Filmen ein: Shaun das Schaf, die verrückte Farm und Der Mann, der den Bären sah, der den Menschen sah. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Il Comité des Fêtes organizza una serata di cinema con due film in cartellone: Shaun the Sheep, La fattoria dei matti e L’uomo che vide l’orso che vide l’uomo. Venite tutti!

Espanol :

El Comité des Fêtes organiza una tarde de cine con dos películas en cartelera: La oveja Shaun, la granja loca y El hombre que vio al oso que vio al hombre. Venid todos

