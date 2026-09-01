AGENDA · Dun-le-Palestel
Cinéma » Deviens génial » Dun-le-Palestel
mercredi 16 septembre 2026 · Dun-le-Palestel
Informations pratiques
Dun-le-Palestel
Cinéma » Deviens génial »
salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:30:00
fin : 2026-09-16 22:02:00
Date(s) :
2026-09-16
Projection du film « Deviens génial » à 20h30, salle Apollo. Durée 1h32 .
salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 58 72
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English : Cinéma » Deviens génial »
L’événement Cinéma » Deviens génial » Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-09-02 par Creuse Tourisme
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