Informations pratiques

Dun-le-Palestel

Cinéma » Deviens génial »

salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 20:30:00

fin : 2026-09-16 22:02:00

Date(s) :

2026-09-16

Projection du film « Deviens génial » à 20h30, salle Apollo. Durée 1h32 .

salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 58 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma » Deviens génial »

L’événement Cinéma » Deviens génial » Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-09-02 par Creuse Tourisme