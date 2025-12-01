Cinéma Dieuze Le Roi des Rois Salle de la Délivrance Dieuze
Cinéma Dieuze Le Roi des Rois Salle de la Délivrance Dieuze lundi 22 décembre 2025.
Cinéma Dieuze Le Roi des Rois
Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Début : Lundi Lundi 2025-12-22 15:00:00
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Séance de cinéma unique organisée par l’Archiprêtré de Dieuze et l’Association des Salines RoyalesTout public
Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr
English :
Unique film screening organized by the Archpriesthood of Dieuze and the Association des Salines Royales
German :
Einmalige Filmvorführung, organisiert vom Erzbistum Dieuze und dem Verein der Königlichen Salinen
Italiano :
Proiezione di un film unico nel suo genere, organizzato dall’Arcipretura di Dieuze e dall’Association des Salines Royales
Espanol :
Proyección de una película única organizada por el Arciprestazgo de Dieuze y la Association des Salines Royales
