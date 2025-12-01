Cinéma Dieuze Le Roi des Rois Salle de la Délivrance Dieuze

Cinéma Dieuze Le Roi des Rois

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Séance de cinéma unique organisée par l’Archiprêtré de Dieuze et l’Association des Salines RoyalesTout public

5.5 .

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

English :

Unique film screening organized by the Archpriesthood of Dieuze and the Association des Salines Royales

German :

Einmalige Filmvorführung, organisiert vom Erzbistum Dieuze und dem Verein der Königlichen Salinen

Italiano :

Proiezione di un film unico nel suo genere, organizzato dall’Arcipretura di Dieuze e dall’Association des Salines Royales

Espanol :

Proyección de una película única organizada por el Arciprestazgo de Dieuze y la Association des Salines Royales

L’événement Cinéma Dieuze Le Roi des Rois Dieuze a été mis à jour le 2025-11-22 par OT DU PAYS SAULNOIS