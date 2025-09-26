Cinéma discussion LA PART DES AUTRES Cinéma Casino Clamecy
Cinéma discussion LA PART DES AUTRES
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26 22:30:00
2025-09-26
Cinéma-discussion film documentaire « La part des autres » écrit et réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage “La part des autres” pose un regard sur l’appauvrissement tant des producteurs que des consommateurs et interroge les conditions d’un accès digne pour tous à une alimentation de qualité et durable Moment d’échange et de convivialité organisé en partenariat avec l’association « Résistances d’hier et d’aujourd’hui » membre du collectif RADIS Gratuit Sans réservation .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 94 96 lamlac.mairieclamecy@orange.fr
