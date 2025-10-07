Cinéma documentaire GALICE, labeur, faveur et tradition Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau

Cinéma documentaire GALICE, labeur, faveur et tradition

Médiathèque Les tréseors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-10-07 14:00:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

PAR MICHÈLE ET JEAN MEURIS À la croisée des influences celtiques et romaines, la Galice se dévoile avec ses paysages sculptés par l’Atlantique, ses forêts verdoyantes et ses villages traditionnels. Ses habitants, fiers de leur patrimoine, vivent au rythme d’un folklore riche et ancien. Entre montagnes et rivières, cette terre généreuse est marquée par des pratiques artisanales uniques et des croyances préchrétiennes. Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle attirent toujours les pèlerins du monde entier. Un voyage captivant au cœur d’une communauté au caractère fort. .

